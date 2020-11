DOMODOSSOLA-11-11-2020-- Il sindaco Lucio Pizzi

ribadisce la necessità di un ospeale nuovo a Domodossola, canteriabile entro 36 mesi:

"La drammatica emergenza che ci attanaglia certifica come non si possa più perdere nemmeno un istante nell'impiegare al meglio tutte le risorse disponibili per riorganizzare l’intero sistema sanitario.

Da subito bisogna guardare alla sanità post Covid con una programmazione in grado di gestire eventuali emergenze senza sospendere le prestazioni ordinarie e limitando i lockdown, indirizzo peraltro evidenziato dal prestito per il valore complessivo di due miliardi di euro approvato nel mese di agosto dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

In questo particolare momento storico sono disponibili ingenti fondi per le strutture ospedaliere (dall'Europa, dal Governo, dalla Regione Piemonte e, nel nostro caso, anche dall'INAIL) e come amministratore non posso neanche immaginare che tale opportunità non venga utilizzata appieno per dare i migliori servizi possibili ai nostri cittadini, potenziando gli ospedali esistenti ma anche prevedendo, dove possibile, nuovi ospedali moderni ed all'avanguardia che rafforzino la nostra sanità pubblica.

Proprio considerata la tragica esperienza di questo periodo il progetto del nuovo Ospedale di Domodossola, finanziabile con fondi pubblici e cantierabile entro 36 mesi, si configura più che mai come nuovo e non come unico.

Inoltre, alla luce dell’ultimo evento alluvionale, appare chiaramente come la sola concreta possibilità di avere una nuovo e moderno ospedale nel nostro territorio, affiancato però dalle strutture ospedaliere di Verbania e Omegna potenziate e stabilizzate.

Risulta invece ormai assolutamente anacronistico pensare di chiudere gli ospedali a favore di un’unica struttura.

La Regione ha il dovere di incidere sul tema più importante di questo tragico periodo storico, concretizzando un impegno fondamentale per il nostro futuro.

Ho quindi inviato all’attenzione del Presidente Cirio e dell’Assessore alla Sanità Icardi una proposta di Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo Ospedale a Domodossola, fiducioso che l’Amministrazione Regionale darà finalmente seguito a quanto annunciato attivando in tempi brevi le procedure necessarie per giungere alla firma".