VCO - 24-11-2020 - E' Luigi Michele Colecchia

il nuovo segretario FLC CGIL NOVARA VCO. Dopo 12 anni, il prof. Luigi Nunziata ha lasciato l'incarico alla guida della Federazione Lavoratori della Conoscenza per fine mandato.

"Sono stati anni molto impegnativi, dove ogni assemblea, ogni contrattazione si è rivelata molto spesso un'esperienza nuova, un arricchimento culturale e professionale - commenta- . Un bagaglio unico fatto soprattutto di relazioni umane, di incontri con lavoratrici e lavoratori che mi accompagneranno nel nuovo incarico di Segretario all'organizzazione della FLC Cgil Piemonte.

Affido in buone mani, un'organizzazione che ha saputo ampliare la rappresentanza e la rappresentatività"

L'Assemblea generale, ieri pomeriggio in videoconferenza, ha eletto il profrssor Luigi Michele Colecchia, docente di diritto dell'IIS Maggia di Stresa, nuovo segretario. Colecchia continuerà ad essere affiancato dai funzionari: Marco Almasio (responsabile zona Novara) e Mattia Musto(responsabile zona Borgomanero).

Alla riunione hanno partecipato Attilio Fasulo (segretario CGIL Novara VCO), Luisa Limone (Segr FLC Cgil Piemonte) e Francesco Sinopoli (Segr nazionale FLC Cgil) discutendo di Legge di Bilancio 2021, rinnovo CCNL e risorse per garantire una Scuola in presenza ed in sicurezza. Temi che verranno ripresi e rilanciati con l'indizione di assemblee che coinvolgeranno tutte le scuole della provincia di Novara e Verbania.

Luigi Michele Colecchia, docente di Diritto ed Economia, laureato in Sociologia, nel corso di questi anni ha ricoperto diversi incarichi nelle scuole superiori di Verbania in cui ha insegnato, che vanno dalla promozione delle tecnologie informatiche per la didattica, alle funzioni strumentali, alla partecipazione a organi collegiali elettivi e alla Presidenza di Commissioni di esame di maturità. Nella sua attività di docente ha promosso e portato avanti diverse iniziative sui diritti degli studenti con associazioni presenti nel territorio di Verbania e di Milano, promuovendo i valori costituzionali, la cultura della legalità e la conoscenza della memoria nella storia, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri di Verbania, con l’Associazione 21 Marzo, con l’Associazione Vittime della Strada, con l’Associazione Vittime di Piazza Fontana di Milano, con il Centro Culturale Asteria di Milano, con l’Associazione Amici del Cuore, con l’Associazione Contorno Viola, con la Casa della Resistenza di Fondotoce.

Nella veste di Docente Coordinatore della Consulta Provinciale degli Studenti di Verbania ha partecipato a iniziative sui diritti delle donne, tra cui la preparazione di un cortometraggio in collaborazione con l’emittente televisiva TeleVco Azzurra di Verbania, sulla violenza contro le donne, dal titolo “Il pregiudizio della libertà”, tratto da “Cronache di una violenza di gruppo” di Dacia Maraini, presentato al concorso nazionale "Vittime del Silenzio" 2014, sotto il patrocinio del MIUR.

Dal settembre 2018 è in distacco sindacale dall’insegnamento ed è funzionario della FLC CGIL di Novara/Vco. In questi ultimi anni si è occupato oltre che di attività politica/sindacale anche di formazione dei docenti in collaborazione con l’Associazione Proteo Fare Sapere.

E’ attualmente RSU e RLS dell’Istituto Alberghiero Erminio Maggia di Stresa, componente del Forum Nazionale della FLC CGIL per la Scuola Secondaria di 2° grado, dell’Assemblea Generale della Camera del Lavoro di Novara/Vco e del Direttivo Regionale della FLC CGIL Piemonte.