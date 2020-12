OLEGGIO CASTELLO -05-12-2020--Imperdibile appuntamento social sulle nostre pagine Facebook. Sabato 5 dicembre alle 18.30, in live streaming, andrà in scena un'€™altra imperdibile proiezione crossmediale di video mapping che ha già toccato vari comuni del novarese e del Vco.

Per evitare assembramenti la si potrà godere comodamente da casa, sulle nostre pagine Facebook con la diretta. Il videomapping è realizzato dalla Dorian photovideoproduzioni & Redstudio in collaborazione con la Musiclineeventi di Stefano Casadei. La tecnica del videomapping come ci ha già spiegato in precedenza il nostro regista e visualeffect Dorianconsiste nel proiettare video e immagini in movimento, animazione, effetti speciali, grafica 3d.

La location designata per questa rappresentazione grazie ai patron Aimone Dal Pozzo d'€™Annone e sua moglie Marianna Morandi è ¨ LE FIEF (feudo) nato all'epoca in cui, la lingua internazionale, era il francese. Queste terre e possedimenti costituivano il fulcro della famiglia Visconti già dall'€™anno 1000, prima ancora che Essa assurgesse alla Signoria, 1277 e poi al Ducato di Milano. Il marchese Alberto Visconti d'€™Aragona (1811-1895), ultimo della stirpe, rinnovò l'€™antica tradizione di ospitalità che si è evoluta fino ai giorni nostri assieme al suo fratello maggiore il famoso Castello dal Pozzo tra le più rinomate di tutto il Piemonte.

il tema di questo opera multimediale spazia a 360° chiudendosi come di consueto con un mix natalizio al fine di porgere da noi tutti i più sinceri auguri per un sereno natale.

Buona visione