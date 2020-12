VCO- 29-12-2020-- La Regione Piemonte ha comunicato che sul sito www.salutepiemonte.it è attivo un nuovo servizio online che permette agli assistiti di visualizzare i propri appuntamenti per tamponi molecolari ed antigenici, consultare gli esiti e verificare ulteriori informazioni.

"I cittadini che aderiscono al servizio- spiegano dall'Asl Vco- hanno anche la possibilità di ricevere avvisi via SMS di eventuali aggiornamenti delle informazioni a proprio carico presenti in piattaforma COVID, comprese quelle dei figli minori e per i soggetti deleganti.

L’accesso è consentito agli utenti in possesso delle credenziali SPID, CIE e TS-CNS o diversamente attraverso una preventiva adesione attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.

Chi non fosse ad oggi in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi) potrà pertanto rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta che raccoglierà l’adesione e inserirà il cittadino sulla piattaforma.

Il cittadino potrà così accedere al servizio online attraverso l’utilizzo del proprio codice fiscale, il numero della Tessera Sanitaria e il codice OTP che sarà trasmesso, ad ogni accesso, al numero di cellulare del cittadino inserito dal Medico in piattaforma.

Si ricorda altresì che l’apertura del fascicolo Sanitario Elettronico consente di ricevere sullo stesso, in tempo reale, i risultati dei tamponi molecolari e antigenici, oltre a referti di altre prestazioni effettuate presso strutture sanitarie pubbliche.

L’Azienda Sanitaria con lo slogan “La tua salute in un click” ha attivato un Punto Assistito/SPID Point itinerante sul territorio di riferimento dell’ASL per facilitare l’apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico e per rilasciare le credenziali SPID a chi ne fosse sprovvisto.

Sulla pagina Facebook ASL VCO e sul sito www.aslvco.it le indicazioni per trovare il calendario delle presenze del Punto Assistito e le modalità di accesso.