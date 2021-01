ALTO PIEMONTE- 01-01-2021 - Non ci sarà niente di vero, niente di provato e le prove ci sono. E' il 2020, l'anno che tutto ha cambiato, a confermarci che gli oroscopi sono fallaci, a ricordarci che la tempesta virale che ha sconvolto il pianeta e le vite di ognuno era rimasta fuori dalle previsioni astrologiche di un anno fa. Eppure, consultare l'oroscopo a inizio anno rimane un rito. Sapere che i pianeti saranno dalla nostra parte, o che piuttosto ci guarderanno di "traverso" e che quindi è consigliabile mantenere atteggiamenti di prudenza, è un gioco al quale nessuno, in fondo, intende rinunciare. Basta non farsene condizionare troppo e considerarlo un gioco, appunto, prendendo le giuste distanze da ciò che i signori e le signore delle stelle hanno letto per noi in questo 2021. Cercasi fortuna, pace, amore, lavoro, serenità, denaro in ordine sparso. Non ce ne saranno per tutti, ma per molti sì. Confrontando le previsioni degli astrologi più rinomati vediamo quindi che gli Ariete dovrebbero essere favoriti nel lavoro, negli spostamenti e far benino anche in amore. Svolte verso il consolidamento di posizioni "traballanti" in amore come nel lavoro per i nati sotto il segno del Toro, mentre i Gemelli - segno mobile per antonomasia - godranno il favore delle stelle per quanto concerne viaggi ed eventuali trasferimenti. Insomma potrebbe essere un anno di svolte. Fuori dall'opposizione dei giganti Giove e Saturno, i Cancro tireranno più di qualche sospiro di sollievo. Sarà un anno pieno, in miglioramento dal punto di vista finanziario, buono per l'amore (dalla primavera). Incontri come filo conduttore del 2021 anche per i nati sotto il segno del Leone, cui però gli astrologi annunciano un anno di lotte. Ma da quando lottare vi spaventa? Plutone e Venere guardano benevoli i Vergine. Pensare a se stessi e volersi più bene come strategia per organizzare meglio la propria vita e gli affetti, i consigli delle stelle per il 2021. Svago sarà una delle vostre parole d'ordine. Sentimenti in primo piano per i Bilancia, cui gli astrologi annunciano carichi di novità in amore e nella vita familiare. L'anno prossimo potreste essere un bel po' diversi. Luna, Giove e Sole saranno i pianeti che maggiormente beneficeranno i nati sotto il segno dello Scorpione. Per loro un 2021 alla riscoperta delle proprie radici, o alla ricerca di nuove stabilità. Probabilmente il segno favorito dal punto di vista della carriera lavorativa e delle finanze sarà il Sagittario. Previsti profitti e incontri utili, ma anche un po' di caos. Un anno che parte in sordina per i nati sotto il Capricorno. Le cose saranno tutte più difficili a inizio anno, sia a livello sentimentale sia nella sfera pratica, ma col procedere dei mesi si tende ad un riequilibrio. Rinnovamento è la parola d'ordine che accompagnerà il 2021 dei nativi dell'Acquario. Questo significa che qualche certezza potrebbe crollare, ma non necessariamente sarà un male. Con essa cadranno infatti anche i rami secchi. Un nell'inizio estate per gli ultimi dell'oroscopi, i Pesci, che quest'anno vivranno senza particolari scossoni, lecito dunque tenere alta l'attenzione: per non perdere le occasioni favorevoli che verranno (in ogni settore) e non distrarsi davanti alle complicazioni.

