TORINO - 04-01-2021 - L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che a ieri (dato delle ore 17.40) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid sono state 2910.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 12.629 dosi, corrispondenti al 30,9% delle 40.885 finora consegnate al Piemonte.

La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, accanto ad ospiti e operatori delle Rsa.

Grazie a questi dati il Piemonte è tra le Regioni d'Italia più avanti con la campagna vaccinale. A livello locale, il Comune di Ornavasso sulla sua pagina FB ha pubblicato la foto del vicesindaco Giovanni Cagnoli, che di professione è medico di base, mentre riceve il vaccino. E' il primo ornavassese ad essere vaccinato. Commenta il sindaco, Filippo Cigala Fulgosi: "Per me è un'ottima notizia come lo è quella che vedrà vaccinati tutti gli anziani della nostra casa di riposo ed il relativo personale martedì prossimo".

