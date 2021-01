ROMA - 08-01-2021 - Il senatore Massimo Berutti (Cambiamo) interviene a proposito della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. "E' un tema molto delicato che riguarda potenzialmente 8 Regioni: Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia - afferma il senatore della lista di Toti - . Un tema sul quale ci vuole la massima trasparenza e il coinvolgimento dei territori e di tutti i livelli istituzionali. Il Governo non può e non deve fare scelte arbitrarie e non condivise. Per questo ho chiesto il coinvolgimento del Parlamento e ho scritto al Presidente della Commissione rifiuti affinché dia il via ad una serie di audizioni".

