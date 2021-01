TORINO - 11-01-2021 - La Regione Piemonte torna ad assumere. Scadrà il 28 gennaio il termine per la presentazione delle domande a 5 bandi di concorso per l’assunzione di 93 figure professionali a tempo pieno e determinato di dodici mesi. Le richieste coprono diverse aree: amministrativa; tecnica, settore fitosanitario, servizi tecnico-scientifici, forestale, veterinario ecc. Le domande di ammissione al concorso devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica tramite la pagina dedicata (QUI), la selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum e un colloquio.

