ALTO PIEMONTE - 14-01-2021 -- "Domani sera non aderiremo alla protesta lanciata da alcuni ristoratori italiani di tenere aperti i locali dopo le 18 perché crediamo che non sia questa la risposta ai problemi della categoria", così Massimo Sartoretti, presidente di Fipe Alto Piemonte ed il consiglio direttivo di Fipe Novara, commentano l'iniziativa partita sul web.



"Comprendiamo che queste azioni sono il segnale di disagio, di rabbia, di sconforto, quello che proviamo tutti. Siamo allo stremo. Lo abbiamo detto infinite volte e lo ripetiamo adesso, soprattutto alla vigilia di nuove possibili restrizioni per una categoria mortificata e massacrata, senza oggettive motivazioni di prevenzione sanitaria. - si legge in una nota diffusa - Abbiamo bisogno di lavorare, ma non è questo il modo. Per Fipe Confcommercio la legalità resta un prerequisito che non si deve mai mettere in discussione. Non è solo questione di temere sanzioni amministrative e penali per noi, per i nostri dipendenti, per i nostri clienti, è che proprio non condividiamo queste forme di protesta"

"Come Fipe Confcommercio - prosegue la nota - abbiamo un modo diverso di fare interlocuzione sindacale, non intendiamo esporre i nostri associati a rischi penali, ma portiamo ai tavoli sindacali e istituzionali le nostre necessità, rappresentando, anche con forza, quelle che riteniamo buone ragioni. Continueremo a farlo con il dialogo e anche con la protesta, nel rispetto delle leggi. Invitiamo i colleghi a unirsi a noi perché siamo tanti, perché siamo l’associazione numericamente e sindacalmente più rappresentativa in Italia e nelle nostre province, perché stare uniti è la sola possibilità per resistere e superare questa tragedia, sanitaria ed economica, che colpisce duramente tutti".