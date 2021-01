TORINO - 16-01-2021 - Da lunedì anche per gli studenti del Piemonte torna la didattica in presenza. Come previsto dal Comitato tecnico scientifico nazionale e dal Governo, le scuole superiori potranno ripartire in presenza al 50%, ovvero con la presenza di aula della metà delle classi. Resta invece al 100% la didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

A garantire il rispetto delle normative, il lavoro già svolto da presidi e prefetti a cominciare dalla scorsa primavera. Accenna al piano "Scuola sicura" il presidente Alberto Cirio "messo in campo con un enorme lavoro fatto con i prefetti, i territori e il mondo scolastico e dei trasporti per garantire la ripresa in sicurezza. Ma non abbasseremo la guardia e monitoreremo la situazione a scuola ogni giorno, per intercettare subito eventuali criticità ed intervenire in modo immediato con misure più restrittive se la situazione epidemiologica dovesse renderlo necessario", conclude il governatore. Relativamente al VCO, dalla prefettura confermano una ripresa in sicurezza, è chiaro che la situazione rimarrà tale finché il Piemonte resterà in "zona arancione", un eventuale passaggio in "zona rossa" cambierebbe nuovamente lo scenario.

