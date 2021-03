SANTA MARIA M. - 26-03-2021 - Nella giornata di domani, sabato 27 marzo, presso il punto vaccinale di Via Marconi a Santa Maria Maggiore proseguiranno le operazioni vaccinali per altri 200 residenti in Valle Vigezzo con un'età compresa tra i 70 e i 79 anni.

Si consolida dunque l'impegno di Asl Vco nei confronti della Valle Vigezzo, con l'obiettivo di vaccinare il maggior numero di residenti considerati "a rischio" nel più breve tempo possibile.

I medici responsabili saranno il dottor Jacopino e la dottoressa Julita, assistiti da personale infermieristico e con la collaborazione della Protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Valle Vigezzo.

Nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 aprile sono già programmate le sedute di richiamo per gli over 80. Da parte di tutti i Sindaci della Valle Vigezzo giunge nuovamente un ringraziamento alla Regione Piemonte e all'Asl VCO, con il direttore generale Chiara Serpieri e il dott. Edoardo Quaranta, per l'attenzione dimostrata nei confronti della prima zona rossa del Piemonte in questa nuova fase pandemica. (c.s)

