VCO - 27-03-2021 - Dopo la Milano-Sanremo, la più importante e famosa corsa ciclistica italiana di un solo giorno, andata in scena lo scorso fine settimana, l’UCI - Unione ciclistica internazionale - ha aggiornato il ranking mondiale degli atleti.

Il sistema, simile a quello usato nel tennis, si basa sui risultati ottenuti nelle varie corse alle quali i ciclisti prendono parte; dopo ogni evento i meglio classificati ricevono un punteggio specifico, che dipende dal piazzamento e dall'importanza della competizione e che decide la classifica.

Eccezionale risultato per Elisa Longo Borghini, (Trek – Segafredo) prima con 3107,33 punti che proprio domenica scorsa si è imposta nel Trofeo Binda, la classica disputata in provincia di Varese. Dopo di lei l’olandese Anna van der Breggen e la tedesca Lisa Brennauer. Seconda delle azzurre Marta Cavalli 19ma in classifica generale.

In campo maschile Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) con 931 punti è 27°, ma secondo degli italiani preceduto da Diego Ulissi 15° al mondo. La graduatoria maschile vede in testa due sloveni, nell’ordine Primoz Roglic e Tadej Pogacar seguiti dal belga Wout van Aert.