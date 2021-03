DOMODOSSOLA – 27-03-2021 - Il locale comitato della Croce Rossa in piazzale Curotti organizza un nuovo corso per aspiranti di soccorso secondo lo standard formativo 118 della Regione Piemonte che conferisce la qualifica di volontario soccorritore di Croce Rossa e del 118 Piemonte, oltre ad abilitare all'utilizzo del defibrillatore automatico esterno.

Al corso, che vista l’attuale situazione di emergenza, sarà online a partire dalle 20,30 di martedì 30 marzo possono partecipare le persone con età compresa tra i 14 e i 65 anni che impareranno a valutare e a gestire situazioni di urgenza ed emergenza sanitaria, applicando protocolli e presidi di soccorso preospedaliero. Le lezioni saranno tenute da medici e istruttori qualificati CRI. L’esame finale, che abilita al trasporto sanitario e al soccorso in ambulanza, sarà seguito da 100 ore di tirocinio pratico protetto sui mezzi di soccorso di base e su unità di soccorso avanzato con a bordo medici e infermieri del 118.

Per chi non se la sentisse di eseguire servizi di emergenza, vi è la possibilità, fermandosi al primo step del corso, di svolgere altre mansioni altrettanto importanti, tra le quali diventare operatore di centralino e dell’area sociale, accompagnare persone per visite o dialisi, compiere viaggi presso altri ospedali. Tutto questo a discrezione del volontario, che sarà libero di scegliere il campo dove operare, secondo le proprie attitudini e capacità, tenendo conto delle necessità del comitato.

Per iscrizioni o informazioni ci si può rivolgere al numero del centralino (0324.46600) tutti i giorni dalle 8 alle 20 oppure consultare il sito www.cridomodossola.it/diventa-volontario.html.