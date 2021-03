ABETONE- 28-03-2021-- Hanno preso il via sulle piste dell’Abetone le finalissime del Pinocchio, una delle 5 gare di sci più importanti al mondo dedicata ai piccoli e ai ragazzi da 8 a 15 anni che si sono qualificati dopo una serie di selezioni in tutta Italia.

In totale, a questa 39ma edizione, sono presenti circa 1500 giovani atleti delle varie categorie. Ieri sabato 26 marzo era in programma lo slalom, dove nei Baby 2, i nati nel 2011, era al via Dorotea Martina (Ossola ski team) che si piazzata 65a assoluta nella classifica che non divideva i maschietti dalle ragazzine.