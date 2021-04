PIEMONTE - 01-04-2021 - Per le festività pasquali, Nova Coop annuncia la chiusura di tutti i 64 punti vendita nelle giornate del 4 e 5 aprile come riconoscimento all’impegno dei propri lavoratori nell’emergenza pandemica

"In coerenza con i comportamenti adottati in questi lunghi mesi di emergenza pandemica e come elemento di riconoscimento all’impegno dei nostri lavoratori anche quest’anno a Pasqua( 4 aprile) e a Pasquetta (5 aprile) tutti i negozi, e Fiorfood, della nostra cooperativa resteranno chiusi. Confidando di tornare presto ad una nuova e più felice normalità contiamo sulla comprensione dei nostri soci e clienti consapevoli dell’eventuale disagio che avranno in queste due giornate". Così il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive.

