BRUXELLES - 02-04-2021 - Nella settimana che precede le festività pasquali, la regione Piemonte rimane sanzionata con il cartellino "rosso scuro" dall’ente europeo Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), che monitora l’andamento della pandemia negli stati comunitari. Il Piemonte rimane in rosso scuro insieme ad altre regioni del nord Italia come Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ma anche Puglia e Marche, e oggi si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano, che mantiene come le altre un livello di contagi superiore a 500 ogni 100.000 abitanti, per cui sono inserite nella mappa fra i luoghi con il livello massimo di diffusione del virus. A peggiorare sono molte zone della Francia continentale, quasi tutte in rosso scuro, Belgio meridionale e Olanda insieme a Svezia e Polonia. L’unica zona verde d’Europa rimane una piccola regione della Norvegia.

Vittorio Manini