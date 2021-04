VCO - 14-04-2021 - L’allarme phishing informatico sui dispositivi smartphone che utilizziamo tutti i giorni riguardano in molti casi anche il Verbano Cusio Ossola e non solo. E’ una piaga che si dilaga in tutto il mondo interconnesso alla rete internet del world wide web.

Gli ultimi casi di frodi informatiche, riguardanti molti cellulari di ultima generazione, riguardano al più, appunto, le minacce di phishing, ovvero la tecnica di invio di falsi messaggi tramite rete cellulare o rete dati (ovvero tramite Sms o email, ma anche messaggi WhatsApp o altri sistemi di comunicazioni crittografati e non) camuffati da comunicazioni di siti popolari, come i siti di spedizionieri di pacchi (quindi avvisi di giacenze, stato spedizioni ecc..) oppure siti di banche e di e-commerce (Amazon in primis). Nel Verbano Cusio Ossola molti sono i messaggi truffaldini che si sono diramati in queste settimane, ma in pochi ancora segnalano alle autorità i fatti accaduti.

I suddetti messaggi, che scimmiottano le comunicazioni originali delle aziende ufficiali, nella forma e nel contenuto, invitano tramite una serie di collegamenti web al download di file infetti o alla cessione di dati personali, il cui utilizzo successivo e fraudolento possono minacciare seriamente la sicurezza digitale del malcapitato, in maniera più o meno aggravata, ad esempio ci sono stati casi di perdite di denaro da conti e carte personali e blocco dei dispositivi informatici della vittima con la richiesta soldi per il ripristino. Alcuni comportamenti utili da adottare sono quelli di controllare bene le ‘’fattezze’’ di messaggi sms, pagine web o email prima di interagire con gli stessi, mantanare aggiornati i sistemi di protezione antivirus e i vari firewall del dispositivo connesso a internet e non diffondere i dati personali a cuor leggero, la rete rimane luogo di grandi opportunità ma anche di truffe, mai come ora.

Le segnalazioni possono essere inoltrate alla Polizia Postale e Telecomunicazioni, dove ci sono anche approfondimenti sull’argomento: https://www.commissariatodips.it/

Viman