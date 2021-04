TORINO - 15-04-2021 - Alla luce delle polemiche delle ultime ore, ovvero la presa di posizione delle opposizioni contro le modifiche alla legge contro il gioco d'azzardo, il gruppo Lega Piemonte replica ricordando a tutti il contenuto della lettera che i segretari dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno inviato alla Regione "sugli effetti del proibizionismo voluto dalle sinistre e sulla necessità della legge oggi in discussione sulla tutela del gioco legale in Piemonte".

“Siamo preoccupati per migliaia di lavoratori che operano nell’ambito del gioco legale, che sul territorio piemontese rischiano il posto di lavoro (…). E’ necessario garantire un presidio di legalità e buona occupazione, in modo tale da rappresentare per gli addetti una continuità lavorativa, necessaria anche per aiutare a contrastare quegli spazi dove si annidano e prolificano le offerte illegali (…). Il provvedimento legislativo presente e in essere in Piemonte rischia di produrre nuove elusioni ed effetti negativi sull’occupazione della filiera del gioco legale (…). Ribadiamo quindi il concetto della tutela dell’occupazione che corra di pari passo con la legalità e con la tutela della salute ed è per questo che chiediamo che venga modificata la legge regionale del 2016 affinché i lavoratori in Piemonte possano continuare a sentirsi stabilizzati e uscire da una logica di mera precarietà e incertezza sul futuro (…). Pertanto, si rende necessaria una nuova normativa regionale che guardi alla tutela della salute dei cittadini, a garantire la legalità e che si occupi con interesse e concretezza della buona occupazione e della continuità lavorativa di migliaia di persone e famiglie”.

