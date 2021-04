VCO - 19-04-2021 - E' polemico il referente di Fratelli d'Italia per il VCO, Luigi Songa, rispetto alle decisioni del governo di riaprire i ristoranti ed i locali pubblici alle consumazioni all'aperto a partire dal 26 aprile.

"La decisione di riaprire bar e ristoranti in presenza ma solo all’esterno ci sembra un ‘ottima idea molto ben attuabile in Sicilia o a Ischia e Procida.- afferma Songa - Francamente siamo perplessi che possa funzionare in un territorio come il nostro.

Invitiamo a cena il presidente Draghi in un locale del Verbano Cusio Ossola , così che possa rendersi conto di persona che mangiare all’aperto dalle nostre parti potrebbe non essere una cena piacevole.

Riteniamo che si debba modulare diversamente i criteri delle aperture, magari confrontandosi con i territori così da evitare iniziative che vanno a privilegiare l’Italia del Sud ma che danneggiano e sbeffeggiano i territori come il VCO.

Inoltre ,così come avvenuto un anno fa, con il rispetto del distanziamento stabilito nei protocolli, mangiare all'interno dei locali è sicuro come all'esterno. Così facendo non si fa un distinguo tra attività che hanno dehor e quelle che non possono disporne".

