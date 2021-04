VCO - 29-04-2021 - Trasferta marchigiana per Francesca Barale (VO2 Team Pink), che domenica 25 aprile era al via del Gran premio cittadino a Corridonia (Macerata), gara Open per Donne Èlite, Under 23 e Juniores, un circuito da ripetere 4 volte per oltre 85 km. Eccellente risultato per il talento ossolano che fra le Juniores è salita sul terzo gradino del podio superata nella volata finale da Sara Fiorin ed Eleonora Ciabocco. Questo il suo commento al termine della prova: “Sono contenta del piazzamento; facciamo poche gare e riesco a esprimermi bene. Allo stesso tempo dico che poteva andare meglio perché ero in fuga con delle èlite ed ero l’unica junior ma siamo state riprese prima dell’ultimo strappo a un paio di chilometri dal traguardo e due delle rientranti mi hanno battuta all’arrivo”. Prossime gare della Barale una due giorni in Francia, nella zona di Montpellier, l’8 e il 9 maggio.

