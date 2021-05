TORINO - 14-05-2021 - La Vigezzina, una delle ferrovie minori cui Fabio Bertino, torinese scrittore di viaggi, dedica una parte del suo ultimo libro "Binari. Racconti di viaggi e di treni sulle ferrovie minori italiane". I viaggi lenti (dalla Sicilia alla Vigezzo, appunto) lungo le linee ferrate ecco che allora diventano anche viaggi nel tempo, o senza tempo, dove il lento procedere offre al viaggiatore la possibilità di guardarsi attorno e lasciarsi andare alle sensazioni, e magari ai ricordi. "Si tratta di una serie di racconti dedicati ciascuno al viaggio lungo una linea ferroviaria, alla sua storia e alle tante piccole/grandi esperienze, incontri, scoperte, vissuti percorrendola - spiega Bertino -. E naturalmente nel libro non poteva mancare la Vigezzina-Centovalli".

Leggiamo dalla presentazione: "Una volta viaggiare in treno poteva rivelarsi un'esperienza ai limiti dell'avventura. Eppure ancora oggi, nonostante la comoda velocità degli aerei, ci sono viaggi da compiere in carrozza che permettono di vivere quel tipo di emozione che solo un itinerario in treno può offrire.

L'autore ci racconta le sue tappe su rotaie, un ritorno sui binari come simbolo di un turismo forse più lento ed ecosostenibile, tra ferrovie 'turistiche' che regalano paesaggi incredibili dove stare affacciati al finestrino è un vero e proprio spettacolo". Binari è disponibile in cartaceo e in ebook, in libreria e su tutti gli store online.

