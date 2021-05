PIEMONTE - 20-05-2021 - Quello del dog sitter sta diventando un ruolo sempre più qualificato, ed è per questo che il consigliere regionale Paolo Ruzzola (Fi) ha presentato il progetto di legge che prevede l'istituzione di un vero e proprio elenco regionale professionale. Il testo di quattro articoli è stato licenziato a maggioranza dalla terza Commissione, presieduta da Claudio Leone, e definisce la figura del dog sitter attraverso competenze acquisite in corsi di formazione specifici.

“Lo scopo dell’elenco regionale è di offrire ai proprietari di animali da compagnia i nominativi dei soggetti professionalmente e debitamente formati, che in Italia si stima siano circa 54mila” ha spiegato Ruzzola.

Il nostro Paese è al secondo posto in Europa per il possesso di animali da compagnia. Secondo un rapporto del Censis del 2019, in Italia gli animali domestici sono circa 32 milioni, di cui 7 milioni sono cani e 7,5 milioni gatti. Un altro dato è rilevato dall’Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani), che ha evidenziato come i proprietari over 65 siano saliti dal 21% a quasi il 24% del totale negli ultimi sette anni, facendo emergere anche l’importante ruolo sociale degli animali nel compensare la solitudine. Esiste poi il comparto economico dedicato, che viene stimato in 5 miliardi di euro, con un tasso di crescita del 12% negli ultimi tre anni e le voci principali nelle spese per il veterinario e il settore del pet food.

Durante la discussione sono stati esaminati sette emendamenti presentati dallo stesso Ruzzola e da Francesca Frediani (M4o). Nominati i relatori: Ruzzola e Federico Perugini (Lega) per la maggioranza; Frediani, Sarah Disabato (M5s) e Monica Canalis (Pd) per l’opposizione. (c.s)