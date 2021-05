DOMODOSSOLA - 24-05-2021 - Martina Marangon la giovane sciatrice domese del Revolution Ski Race è l’unica ossolana entrata nella squadra ufficiale di sci alpino per la stagione 2021/22 del comitato Alpi Centrali. Una ulteriore testimonianza del suo valore agonistico che fa seguito al recente ingresso nella categoria osservate della Fisi Nazionale.

Sono 16 le ragazze divise in tre gruppi di lavoro: le osservate, le osservate speciali e la squadra ufficiale e lei fa parte di quest’ultimo team formato da 7 atlete. Le prime uscite sulla neve sono in programma nel mese di giugno allo Stelvio. Sarà allenata da Alessandro Serra, già allenatore capo della squadra finlandese di Coppa del Mondo e tecnico dei gigantisti azzurri, che da quest’anno ha sostituito Simone Stiletto.

