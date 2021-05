VCO - 27-05-2021 - Sabato 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente,la presidenza svizzera della Convenzione delle Alpi, in collaborazione con il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, lancia la prima edizione dell'Ora del clima. Nell’ambito di questa iniziativa, i partner di tutti i Paesi alpini organizzano eventi locali a favore del clima nelle Alpi e ARS.UNI.VCO in qualità di info-point della Convenzione delle Alpi si fa interprete di questa iniziativa per realizzare un evento online per sensibilizzare su questa importante tematica, in collaborazione con Enti e Istituzioni.

A porgere i saluti e introdurre l'ora del Clima sarà Andrea Cottini dell'info point "Convenzione Alpi".

"Edelweiss: una stella di neve" l'argomento della tavola rotonda che verterà sugli effetti del cambiamento climatico sulle Alpi dei quali la stella alpina è appunto simbolo. Realzionerà la biologa ambientale Francesca Brentazzoli, quindi interverranno l'assessore all'Ambiente Giorgio Comoli (Comune Verbania), Vittoria Riboni (Aree Protette dell’Ossola), Marzia Ciampittiello (CNR IRSA-Verbania), Filippo Miotto (Comitato RSI3), Stefania Cerutti (Upontourism Università Piemonte Orientale) e altri.

Per informazioni: https://www.alpconv.org/.../cambiamenti.../ora-del-clima/

