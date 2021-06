VARZO - 11-06-2021 - Le Aree Protette dell’Ossola promuovono il terzo Congresso sul potere curativo delle Alpi, che avrà luogo l’8 e il 9 ottobre 2021 a Bad Hofgastein nel Land di Salisburgo.

L'obiettivo del congresso, che quest’anno si concentra sul turismo naturalistico, è quello di posizionare le Alpi a livello globale come una destinazione leader per il turismo della salute e come una regione con un'economia dinamica.

Il giorno 9 sarà dedicato al progetto europeo Interreg Alpine Space HEALPS2, a cui l’Ente Gestione delle Aree Protette dell’Ossola partecipa come area pilota. Gli 11 partner del progetto presenteranno gli andamenti del mercato del turismo della salute, i fattori chiave di successo e lo strumento che HEALPS2 ha creato per supportare gli enti locali nella pianificazione di uno sviluppo territoriale strategico legato a questa nuova filiera turistica.

Nel pomeriggio, i presenti potranno partecipare a un workshop dedicato all’interazione tra agricoltura, turismo e salute, che, partendo da alcune buone pratiche, offrirà un momento di scambio sul ruolo delle malghe, dei boschi, delle erbe officinali e dei prodotti agricoli di montagna nello sviluppo di un’offerta turistica legata alla salute.

L'evento è organizzato dall'ITG di Salisburgo, dall'Università di Medicina Paracelso di Salisburgo, dal Forum "Heilkraft der Alpen e da Alparc – la rete alpina delle aree protette". Quest'anno si svolge per la prima volta come iniziativa internazionale congiunta di numerose istituzioni di tutta la regione alpina.

Tra i relatori che interverranno alla conferenza, Lola Uña Cárdenas del World Travel & Tourism Council (WTTC), Arnulf Hartl dell'Università di Medicina Paracelso di Salisburgo e Franz Fischler, presidente del Forum europeo di Alpbach ed ex commissario europeo per l'agricoltura.

Per informazioni, programma e registrazioni: https://www.healing-alps.eu/halps/