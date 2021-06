VCO - 17-06-2021 - Confartigianato Imprese Piemonte Orientale si fa portavoce del disagio della comunità economica vigezzina per il perdurare della situazione lungo il viadotto di Gagnone della Strada Statale 337 della Valle Vigezzo. Lungo l’arteria (dal km 12+300 al km 12+950), si viaggia

a senso unico alternato e con divieto ai mezzi superiori alle 25 tonnellate.

Affermano da Confartigianato: "La limitazione alla viabilità crea evidenti disagi alla circolazione delle merci e delle persone in momento particolarmente delicato per la ripresa dell’economia dopo il lungo lockdown; l’esclusione della viabilità dei mezzi superiori alle 25 tonnellate impedisce il regolare funzionamento di alcune attività d’impresa, in misura rilevante per il settore

edilizia ma non solo.

Abbiamo avviato una petizione popolare per documentare la forte richiesta di rapido intervento e di ripristino delle normali condizioni di transito, petizione che

raccoglieremo nelle nostre sedi di Santa Maria Maggiore e di Domodossola.

Comprendiamo quanto il valore della sicurezza sia importante, anche alla

luce di recenti accadimenti che hanno - giustamente – riportato il tema all’attenzione dell’opinione pubblica. Ma una comunità non può essere condannata all’isolamento e all’abbandono, nell’incertezza di una situazione che si sta prolungando da troppo tempo.

Segnaliamo quindi il forte disagio e il malumore della Comunità Vigezzina e

chiediamo a tutte le Istituzioni in indirizzo un impegno immediato per la risoluzione di questa evidente condizione di penalizzazione con la definizione di un calendario certo per la chiusura dell’emergenza".

