VCO - 22-06-2021 - All’alpe Cimbra in Trentino domenica 20 giugno si è disputata la 25a edizione della “100 Km dei Forti” gara di mtb con un percorso di 94,5 km e 2.398 metri di dislivello. Eccellente risultato per Serena Calvetti (Team Todesco) che ha chiuso col tempo 4h49’09” staccando di 3 minuti e mezzo Claudia Peretti (Olympia Factory Team) e di quasi 11 Debora Piana (Team Cingolani).

Questo il suo commento al termine della prova: “È la prima volta che affronto una distanza così lunga. Nella prima parte del percorso sono andata col mio ritmo. Poi la gara è diventata dura e si sente la fatica dei chilometri fatti e gli ultimi cinque non sembrano finire più. Dedico la vittoria a mio figlio Ettore che oggi compie 13 mesi”.

