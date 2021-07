PIEMONTE - 14-07-2021 – “Ho scritto ai vertici di Autostrade per l'Italia e ad Anas per sollecitare la chiusura dei cantieri che frenano le famiglie che vogliono venire a trascorrere il fine settimana o le vacanze nel Verbano Cusio Ossola. Servono risposte rapide e tempi certi per consentire ai turisti di poter scegliere il nostro territorio senza impedimenti di alcun genere”. Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Piemonte Alberto Preioni, commentando l’intervento con cui il numero uno dell'Ascom provinciale Massimo Sartoretti ha puntato il dito contro i troppi cantieri aperti in superstrada e sulla A26. “Le parole di Sartoretti – dice Preioni – hanno rimesso in luce una situazione di disagio reale, sulla quale è necessario porre dei correttivi in tempi brevi. La stagione estiva è partita e anche la Lega, vale sottolinearlo, ha raccolto in queste settimane le lamentele degli operatori turistici seriamente preoccupati per il loro futuro. Posto che il sistema stradale è importante ovunque – spiega Preioni – lo è ancor di più in un territorio morfologicamente complesso come il nostro e per questo motivo ritengo sia indispensabile che Autostrade per l'Italia e Anas intervengano per consentire una viabilità sicura ed efficiente agli automobilisti in entrata e in uscita dal Vco. I disagi attuali frenano il settore del turismo, il più colpito dalla pandemia, che è trainante per la nostra provincia. Chi vuole recarsi verso i laghi e le valli paga uno scotto che, dopo le chiusure forzate del Covid, non possiamo più permetterci. Ai responsabili di Autostrade per l'Italia e a quelli di Anas – conclude Preioni – chiedo pertanto di velocizzare le operazioni che stanno compiendo lungo le strade del Vco e di chiudere quanto prima tutti i cantieri aperti”.(c.s)

Immagine di repertorio