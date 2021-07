ORTA SAN GIULIO - 14-07-2021 – E' mancata all'alba di ieri presso la Casa "Madre Maria Mazzarello" di Orta San Giulio, suor Armida Cacchi. La salesiana per 27 anni ha prestato servizio a Malesco proprio a contatto con i giovanissimi. L'annuncio arriva dalla comunità Parrocchiale di Malesco, dall'Amministrazione dell'Asilo Infantile "Trabucchi", dall'Oratorio e il Teatro "Don Bosco", dalle Ex-allieve salesiane e dai ragazzi del Gr.Est.

L'ultimo saluto presso la Casa "Madre Maria Mazzarello" di Orta sarà celebrato giovedì 15 luglio 2021 alle ore 9,30.

In seguito la salma giungerà alla casa funeraria Barbieri in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 40 a Santa Maria Maggiore dove sarà possibile renderle omaggio.

I funerali saranno celebrati sabato 17 luglio 2021 presso la chiesa Parrocchiale di Malesco, preceduti dalla recita del rosario alle ore 10,00.

