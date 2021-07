PIEMONTE - 15-07-2021 - Il presidente del gruppo Lega Piemonte Alberto Preioni, esprime “profonda soddisfazione” per il neo costituito coordinamento delle province interamente montane.

“La nascita di una regia condivisa tra le province di Vco, Sondrio e Belluno è un bene per i nostri territori di montagna che oggi più che mai necessitano di dar vita a progetti concreti e strategie unitarie per non restare ai margini - afferma - . Chi vive a Varzo, ad Aprica o a S. Pietro di Cadore deve potersi finalmente sentire cittadino di serie A, proprio come chi abita nei centri più grandi. Per ottenere questo risultato, fare sistema tra enti che condividono le problematiche simili è forse l'unico sentiero percorribile. Il lavoro da fare nelle nostre montagne è tanto, dalla manutenzione delle strade al sostegno all'agricoltura, ai pastori e agli allevatori, dalla pulizia degli alvei dei fiumi al recupero dei vecchi borghi abbandonati. Serve questo e molto altro e serve soprattutto disegnare il futuro insieme. Il patto siglato tra le tre province di Piemonte, Lombardia e Veneto è dunque un segnale positivo che non posso non cogliere e pertanto, quale rappresentante della Regione per il Vco, offro sin d'ora la mia piena disponibilità e quella del gruppo Lega per favorirne la crescita e lo sviluppo”.

