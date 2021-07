DOMODOSSOLA - 16-07-2021 - “In merito alle inattese dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dall’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi circa l'impossibilità di riaprire il Punto nascite dell'ospedale San Biagio di Domodossola per via del ridotto numero di parti annui, mi riunirò domani con i vertici della Lega Salvini (della Lega è anche l'assessore Icardi ndr), e tra questi il senatore Enrico Montani e l’europarlamentare Alessandro Panza, mentre lunedì prossimo incontrerò Icardi insieme al presidente della Commissione Sanità, il leghista Alessandro Stecco. Non nego di essere stato sorpreso dalle parole del responsabile della Sanità, non è questo però il momento di polemizzare: dobbiamo trovare soluzioni concrete". Così in una nota il presidente del gruppo Lega Piemonte Alberto Preioni. "Il tema del Punto nascite è certamente di prioritaria importanza per quanto riguarda l’Ossola, un territorio che data la sua particolare conformazione geografica non può fare a meno di far partorire in loco le donne provenienti dalle sue valli e le stesse residenti. Il tutto, naturalmente, in condizioni di sicurezza che siamo noi i primi a volere. Un tema dunque delicato, rispetto al quale chiederemo a Icardi di rivedere la sua posizione e di individuare insieme a noi una strada praticabile che risponda alle reali esigenze della popolazione ossolana. Le tabelle ministeriali secondo cui il numero di parti al San Biagio sarebbe inferiore ai parametri nazionali sono un punto di riferimento, ma non possono essere prese alla lettera andando a discapito di partorienti e neonati”.

