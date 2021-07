BORGOMANERO- 19-07-2021-- Il Team Pedale Ossolano si è aggiudicato il 9° Trofeo memorial Walter Nicolini, disputatosi su un circuito interno alla città di Borgomanero (vie Dante, Vecchia e Domenico Savio) nella mattinata di domenica 18 luglio. Al secondo posto la Polisportiva Nuovi Orizzonti di Invorio Superiore, organizzatrice della gara. In campo femminile, il primo gradino del podio è andato alla S. C. Orinese Asd. Trenta le squadre partecipanti, provenienti da Piemonte e Lombardia, per una presenza di oltre 120 atleti dai 7 ai 12 anni.

Il via, alle gare, è stato dato alle 10 in punto dal Sindaco Sergio Bossi, accompagnato da Giacomo Bogogna, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana e da Donatella Nicolini, vedova di Walter, al quale è dedicato il Trofeo, scomparso il 3 agosto 2010 a Meina.

I risultati delle gare:

G1M- Gabriele Guglielmetti, Nuovi Orizzonti; Cristian Ryan Longo Borghini, Pedale Ossolana; Christian Mancani S.C. Orinese.G2M- Gioele Ramondetti, Alba Bra Langhe Roero; Yuri Ferretti, Ciclistica Valenza; Davide Coppi, Pedale Ossolano.

G3M- Lorenzo Licata, Piossasco Carpinello; Fabio Pisarra, Prealpino ASD; Marta Elizabeth Longo Borghini, Pedale Ossolano, Davide Della Vedova, Pedale Ossolano.

G4M- Niccolò Alessandria, Piossasco Carpinello; Emanuele Matteo Patruno, S.C. Orinese; Mattia Scattolin, GS Prealpino.

G5M- Vittorio Lafata, PS Nuovi Orizzonti; Enea Bortolotti Barrel, ASD Orange Bike Team; Nicolangelo Troiani, SC Orinese.

G6M- Pietro Bernardi, Vigor: Davide Fighetti, Pedale Ossolano; Lucas Mirko Maffei, PS Nuovi Orizzonti.

La premiazione è avvenuta nel piazzale Melvin Jones. La Coppa Città di Borgomanero è stata consegnata dall’Assessore allo Sport Francesco Valsesia,con Donatella e Giulia Nicolini, Carlo Vezzola Presidente del Rione San Gottardo e Antonio Omarini presdiente della Polisportiva Nuovi Orizzonti di Invorio Superiore. Ai primi classificati sono stati consegnati prodotti della Palzola, Fontaneto Ravioli e Rubinetteria La Bugnatese.