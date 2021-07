BANNIO ANZINO - 26-07-2021 - Concerto del premiato Corpo musicale di Bannio, venerdì 30 luglio dalle ore 21 piazza Monsignor Cocchinetti. E' l'apertura dei festeggiamenti della Madonna della neve e della Milizia tradizionale di Bannio. Anche per il Premiato Corpo Musicale di Bannio il periodo della pandemia non è stato facile, ma si è sempre cercato di non fermare l'attività musicale, anche se con modalità diverse. Gli allievi, in particolare, hanno continuato i propri studi dapprima a distanza, tramite internet, poi in presenza, quando la situazione l'ha consentito. La banda musicale nel suo complesso ha ripreso prima a sezioni, poi dallo scorso maggio tutti assieme, sfruttando gli spazi esterni della propria sede.

Il concerto in programma si svolgeva, prima della pandemia, tradizionalmente all'interno della Chiesa parrocchiale di Bannio Anzino, ma le attuali regole anti-contagio hanno costretto gli organizzatori a spostarlo nella piazza. Con il patrocinio di Anbima Piemonte e con la direzione del Maestro Antonio Manti, sono in programma brani di musica leggera, che sicuramente piaceranno al numeroso pubblico che ha sempre partecipato a questo evento.

Nei giorni successivi continueranno i festeggiamenti della Madonna della neve e della Milizia tradizionale di Bannio. La stessa banda musicale parteciperà al proseguo: domenica 1° agosto è in programma la sfilata della Milizia, che come di consueto sfilerà per le vie del paese in schieramento insieme alla banda, mentre giovedì 5 agosto sarà la volta della festa religiosa della Madonna della neve, con processione.