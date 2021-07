DOMODOSSOLA - 27-07-2021 - L’Automobile Club del VCO ha un nuovo presidente: si tratta di Giuseppe Zagami, risultato vincitore dalla tornata elettorale degli scorsi giorni e stato nominato ufficialmente ieri sera a Domodossola.

Di origini messinesi ma da tempo residente in Lombardia, il 42enne

Giuseppe Zagami è un volto molto conosciuto nel territorio in quanto da

oltre un lustro è l’organizzatore del Rally 2Laghi ed il Valli Ossolane, competizioni automobilistiche di riferimento del Piemonte Orientale ed in particolar modo del VCO.

La lista di Zagami ha prevalso grazie ad un numero di voti maggiore del 15% rispetto a quelle rivali a testimonianza di come sia importante il seguito del neo presidente. “Io e la mia lista siamo felici di questo nuovo incarico che ci dà stimoli e motivazioni. Siamo grati a tutti coloro che ci hanno eletto, in particolare i licenziati sportivi, zoccolo duro tra gli elettori.”

Dopo Geronimo La Russa, presidente dell’Aci Milano, Giuseppe Zagami è il secondo più giovane presidente di un Automobile Club Italiano.

“Abbiamo voglia di lavorare sodo in questo territorio che, ci tengo a specificarlo viste le mie “vocazioni”, non ha solo le corse automobilistiche a cui pensare.”

