DOMODOSSOLA_03-08-2021-- Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha scritto una lettera al Presidente della Giunta Regionale Alberto Cirio in merito alla realizzazione del nuovo Ospedale di Domodossola:

"L’anno scorso- scrive Pizzi- inviavo una bozza dell’Accordo di Programma tra l'Amministrazione Comunale di Domodossola e la Regione Piemonte per la realizzazione del nuovo e moderno Ospedale nella nostra Città.

La proposta esprime la linea condivisa trasversalmente dai Sindaci dell’Ossola, a seguito delle enunciazioni pubbliche dei vertici regionali sulla riorganizzazione sanitaria della nostra Provincia. Ribadisco che nell'Accordo vengono proposti tre passaggi fondamentali che l'Amministrazione Comunale di Domodossola potrà espletare in circa una anno dalla firma: lo studio di fattibilità tecnico economica che andrà presentato dal soggetto proponente con atto formale, la variante semplificata come previsto dall'art.17 bis L.R. 56/77 e la procedura espropriativa.

Dovrà poi essere avviata la procedura di progettazione definitiva - esecutiva e di gara ad evidenza pubblica.

La struttura potrà poi essere realisticamente realizzata in tre anni dall'apertura del cantiere, rendendo quindi ipotizzabile che siano necessari circa cinque anni dalla firma dell’Accordo di Programma per realizzare, con fondi pubblici, il nuovo e moderno Ospedale a Domodossola.

Questi sono gli obiettivi temporali già enunciati ed evidenziati l’anno scorso. L’emergenza pandemica ha comprensibilmente rallentato il percorso atteso ma, giunti a questo punto, risulta ormai imprescindibile procedere alle valutazioni ed integrazioni all’Accordo di Programma, con l’obiettivo di giungere in tempi brevi alla sua firma. Confidando di leggerLa presto in merito, ringrazio per la cortese attenzione ed invio distinti saluti.