PIEMONTE- 07-08-2021-- Domenica 15 agosto 2021 la maggior parte dei punti vendita Nova Coop saranno aperti nella sola mattinata, osservando un orario ridotto per offrire comunque alla clientela un servizio di prossimità nel giorno di Ferragosto.

Nelle zone turistiche e nei maggiori centri urbani alcuni negozi confermeranno l’orario d’apertura consueto, in un’ottica della migliore copertura del servizio. Negli altri comuni alcuni punti vendita potranno essere chiusi per l’intera giornata. Gli orari di tutti i punti vendita Coop nella giornata di Ferragosto.

Saranno aperti per mezza giornata, dalle 8.30 alle 13.00, i supermercati Coop di Arona, Omegna, Santhià, Tradate, Verbania Intra; il Superstore di Torino – Corso Novara e gli ipermercati di Borgomanero, Borgosesia, Cuorgnè e Chieri. Osserveranno orario dalle 8.30 alle 12.30 i supermercati di Caluso, Domodossola – Piazza Matteotti e Villadossola; dalle 9.00 alle 12.30 i supermercati di Casale Monferrato, Chivasso, Collegno, Oleggio, Trecate, Torino-Corso Belgio, Torino-Respighi, Trino e Vercelli; dalle 9.00 alle 13.00 i supermercati di Bra, Orbassano, Pinasca, Piossasco, Strambino, Susa, Torino-Corso Molise e Volpiano, gli ipermercati di Ciriè e Casale Monferrato; dalle 9.00 alle 13.30 i supermercati di Alessandria e Avigliana; dalle 8.30 alle 13.30 il supermercato di Asti, il Superstore di Giaveno, l’ipermercato di Pinerolo; dalle 8.30 alle 14.00 l’ipermercato di Galliate; dalle 9.00 alle 14.00 il Superstore di Valenza; dalle 9 alle 13 il supermercato di Trivero.

Aperti tutto il giorno: con orario spezzato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 il supermercato di Carmagnola; con orario continuato dalle 8.00 alle 20.00 il supermercato di Luino; dalle 9.00 alle 20.00 il Superstore di Torino-Botticelli e gli ipermercati di Collegno e Cuneo; dalle 8.30 alle 20.00 l’ipermercato di Crevoladossola e dalle 8.30 alle 21.00 quello di Gravellona Toce. Chiusi tutto il giorno: i supermercati di Borgaro, Cameri, Castano, Domodossola – Via Cassino, Nichelino, Novara Via Fara e XXIII Marzo, San Mauro, Savigliano, Settimo Torinese, Tortona, gli ipermercati di Beinasco, Biella, Novara San Martino2 e Torino via Livorno. I servizi Coop Drive saranno attivi nel punto di ritiro di Cuneo dalle 9.00 alle 13.00 e sospesi per l’intera giornata nei punti di ritiro di Torino – San Paolo, Torino – corso Novara e Beinasco.

A Torino, il centralissimo punto vendita di Fiorfood, in galleria San Federico, resterà aperto per accogliere clienti abituali e turisti con le proprie proposte di ristorazione dalle 9.00 alle 23.00 e con il normale servizio di vendita che garantisce anche freschi e freschissimi dalle 10.00 alle 21.00.