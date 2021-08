DOMODOSSOLA- 15-08-2021-- Si è spento in un ospedale di Milano, dove era stato trasportato dal Trentino, dove stava trascorrendo la vacanza con la sorella ed i genitori, il piccolo Mattia Parravicini.

Nelle prossime ore verà effettuata l'autopsia che chiarirà le cause del tragico decesso, sembra che il bambino abbia contratto un virus, che abbia iniziato a non sentirsi bene in Trentino, dopo un primo ricovero in ospedale i sanitari hanno deciso per il trasferimento in un ospedale specializzato di Milano, dove però il suo cuore non ha retto.

Mattia lascia papà Alessandro, specialista in scienze motorie, titolare di uno studio per la riabilitazione in regione Nosere, mamma Rossana Acciaioli, originaria di Cannobio, è insegnante nelle scuole medie Bagonolini di Villadossola e la sorella.

