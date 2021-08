PIEMONTE- 15-08-2021-- La Regione Piemonte si è mossa per lo snellimento delle operazioni di manutenzione dei corsi d’acqua del territorio. Le imprese interessate all’asportazione del materiale dovranno semplicemente compilare un modulo di manifestazione di interesse e inoltrarlo alle autorità idrauliche di riferimento, ovvero ai Settori Tecnici Regionali delle diverse province o agli Uffici Operativi di AIPo.

In tutto il Piemonte sono stati individuati 125 tratti di fiume in cui intervenire per un totale di circa 900 mila metri cubi di materiale da asportare: 33 aree di intervento si trovano nell’Alessandrino, 16 nell’Astigiano, 31 nel Cuneese, 5 nel Novarese, 15 nel Torinese, 14 nel Verbano Cusio Ossola e 11 nel Vercellese.

Nelle zone individuate i lavori dovranno essere eseguiti entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera sul Bollettino ufficiale regionale.

Il bando per le manifestazioni di interesse è aperto dal 30 luglio. Le informazioni sono disponibili al link https://bandi.regione.piemonte.it/.../programma