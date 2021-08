Nessun Iframes

VCO – 25-08-2021 - Fino al 25 agosto i giovani della squadra di fondo delle Alpi Centrali si alleneranno al passo di Lavazè in Trentino. Fra loro anche Gabriele Matli, portacolori dello S.C. Valle Antigorio e campione italiano in tecnica classica e in tecnica libera degli allievi. La programmazione, incentrata principalmente sugli skiroll, servirà anche come preparazione per le gare che si svolgeranno a Forni Avoltri (Friuli-Venezia Giulia) il 4 e 5 settembre dove è in programma la Summer Cross Country.

I ragazzi sono seguiti dai tecnici Corrado Vanini, Morris Galli, Thomas Bormolini, Luigi Schena e Simone Ripamonti.