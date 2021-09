TRENTO - 07-09-2021 - Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini correranno assieme la prova di "team relay", in programma domani, mercoledì 8 settembre - dalle 14.30 - nell'ambito dei campionai europei di ciclismo, al via in Trentino. I due fiori all'occhiello del VCO saranno il traino della squadra azzurra nella particolare e poco conosciuta prova che può essere raccontata come una staffetta a cronometro alla quale ogni nazione prende parte con sei corridori: tre donne e tre uomini. Vincente sarà la nazionale con la somma migliore dei tempi. Grazie proprio a Ganna e Longo Borghini, l'Italia ha qualche possibilità di successo. Nel resto della squadra troviamo Alessandro De Marchi, Matteo Sobrero, Vittoria Bussi ed Elena Cecchini. Sulla carta l'avversario più temibile è il team olandese che conta su: Koen Bouwman, Bauke Mollema e Jos van Emden per gli uomini e le fortissime campionesse Demi Vollering, Floortje Mackaij e Amy Pieters.

Le dirette televisive potranno vedersi sia su Eurosport che su RaiSport.

Filippo Ganna tornerà in sella giovedì 9 settembre (ore 16) per la cronometro individuale e domenica 12 settembre (dalle 12.30) per la prova in linea. Elisa Longo Borghini tornerà in gara sabato 11 (14.15) per la prova in linea.

Nessun Iframes