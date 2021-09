PIEMONTE - 10-09-2021 - L’assessore regionale al lavoro della Regione Piemonte sferza il Governo sulla mancata concessione del congedo parentale per Covid e l'indennità per quarantena. Secondo l’assessore lo Stato continua a rendersi protagonista di una serie di gravi “dimenticanze”. In primis la copertura finanziaria che riconosce, in caso di quarantena Covid, l’indennità di malattia ai dipendenti; inoltre, ad oggi, non è stata ancora prorogato il congedo parentale speciale (istituito durante l’emergenza sanitaria), scaduto il 30 giugno scorso. Un diritto essenziale per i genitori in caso di quarantena dei propri figli che devono seguire le lezioni a distanza. Viene quindi chiesto un intervento urgente dello Stato prima che si inneschino conseguenze disastrose sotto il profilo economico e soprattutto sociale.

