SEMPIONE- 12-09-2021-- Deragliamento di un treno all'interno della galleria del Sempione. Questo lo scenario, con molti feriti, alcuni in gravi condizioni, alla base della maxiesercitazione in pieno svolgimento stamane sulla linea ferroviaria, coinvolgendo i due fronti delle Alpi, per l’Italia con il primo soccorso per ricevere i feriti in stazione ad Iselle e poi la base operativa nel piazzale della stazione ferroviaria di Varzo. Sono 120 le comparse che partecipano all’esercitazione oltre agli uomini delel forze dell’ordine, polizia, carabinieri, Gsf, Vigili del fuoco, volontari della Croce Rossa, 118. A Varzo, dopo il primo triage, i sanitari decideranno la destinazione dei feriti, che in base alla gravità saranno inviati nei diversi centri ospedalieri del Piemonte. Lo stesso avverrà a Briga, sul versante svizzero. Le ferrovie federali hanno previsto il rientro delle comparse a scaglioni tra le 12 e le 16, con il termine delle operazioni di salvataggio, svolte rispettando i protocolli anti Covid.

