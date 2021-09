PIEMONTE- 13-09-2021-- Da lunedì 20 settembre il Piemonte partirà con la somministrazione della terza dose. Lo comunicano il presidente della Regione Piemonte e l’assessore alla Sanità, a cui nelle scorse ore il commissario Figliuolo aveva anticipato il via libera dalla prossima settimana alla nuova fase della campagna vaccinale. Si comincerà con la terza dose negli immunodepressi e trapiantati che hanno già ricevuto in Piemonte due dosi di vaccino. Come avvenuto finora non sarà necessaria nessuna preadesione, perché saranno i centri specializzati ospedalieri che li hanno in cura a convocare gli immunodepressi.

