PIEMONTE- 16-09-2021-- E' chiaro il risultato del sondaggio sulla nostra App News24 a cui hanno votato quasi un migliaio di lettori, sull'obbligo ed estensione del green pass: il 73% circa si dichiara favorevole, il 18% circa è invece totalmente contrario. Per circa il 4% dei votanti sono sufficienti gli obblighi già esistenti. , per il 3,5% bisogna estendere l'obbligo solo ad alcune determinate categorie di lavoratori. Vi ricordiamo che il voto al sondaggio sulla nostra app NEWS24 è totalmente anonimo, non sappiamo chi siete e in nessun modo possiamo sapere cosa avete votato.

