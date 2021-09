Nessun Iframes

VAL VIGEZZO - 27-09-2021 - Dal 16 ottobre al 14 novembre 2021 torna il viaggio a bordo del Treno del Foliage. Un’esperienza di grande fascino nei colori dell’autunno attraverso la Valle Vigezzo e le Centovalli.

Il percorso di 52 km, a cavallo tra Italia e Svizzera, a bordo dei treni della Ferrovia Vigezzina - Centovalli si snoda in un paesaggio mozzafiato in cui la natura offre il meglio di sé in ogni stagione: dai fiabeschi paesaggi invernali imbiancati dalla neve, alle infinite tonalità del verde dei paesaggi primaverili ed estivi, paradiso per gli amanti delle escursioni, fino ad arrivare all’imperdibile scenario autunnale in cui le calde tonalità del rosso, giallo e arancione dipingono un quadro a cielo aperto regalando viste mozzafiato.

Nel rispetto del distanziamento sociale e delle limitazioni dovute alle normative per il contenimento del Covid-19, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, incoronata da Lonely Planet tra le dieci ferrovie più belle del mondo, conferma quindi anche quest’anno il biglietto speciale Treno del Foliage valido dal 16 ottobre al 14 novembre ed acquistabile online dal sito vigezzinacentovalli.com/foliage.

Il biglietto speciale Treno del Foliage

Il biglietto prevede un viaggio di andata e ritorno, con partenza da Domodossola o da Locarno e con la

possibilità di effettuare una sola sosta intermedia nel viaggio di andata o nel viaggio di ritorno. Per chi

pernotta a Locarno o a Domodossola, il biglietto è valido due giorni. Il biglietto include la prenotazione

obbligatoria del posto a sedere. Il biglietto è valido su tutti i treni internazionali in partenza da Locarno o da

Domodossola, nei giorni compresi tra il 16 ottobre e il 14 novembre. I treni internazionali circolano tutti i

giorni con 8 collegamenti in partenza da Domodossola e 8 collegamenti in partenza da Locarno. Tutti i treni

sono dotati di ampie vetrate e garantiscono un’eccellente visibilità e un medesimo comfort di viaggio.

I prezzi nel dettaglio:

Adulti: 1a classe € 43 / CHF 45 – 2a classe € 33 / CHF 35

Ragazzi (6-16 anni): 1a classe € 21.50 / CHF 22.50– 2a classe € 16.50 / CHF 17.50

I bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis.

Sicurezza e norme di viaggio

La sicurezza a bordo dei treni è garantita grazie a misure di sanificazione costante e al distanziamento fisico,

oltre all'obbligo di indossare la mascherina per tutto il viaggio. Per poter attraversare il confine è inoltre

necessario essere in possesso del Green Pass e compilare il modulo di entrata (sia per l’ingresso in Italia che

per l’ingresso in Svizzera).

Consigli di viaggio

I posti a bordo sono limitati e la prenotazione nel periodo del foliage è obbligatoria. Le

richieste sono maggiori nel week end e per le partenze da Domodossola. Si consiglia quindi, in caso di

mancanza di posti, di valutare di effettuare il viaggio in settimana o di partire da Locarno.

Grazie al nuovo collegamento TILO RE80 è possibile raggiungere comodamente Locarno da Milano Centrale

con un collegamento ogni ora. Altre proposte per godersi l’autunno sono disponibili sul sito