PIEMONTE - 27-09-2021 - E' Nadia Salvagno, attuale responsabile del settore amministrativo, la nuova direttrice dell’Ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte. Salvagno giunge in sostituzione temporanea (due anni) di Elena De Filippis, in aspettativa in quanto nominata direttrice della Direzione dei Musei del Piemonte. La nomina è giunta dall'ultima asemblea del Consiglio dell'Ente, riunitosi sotto la presidenza di Maurizio De Paoli, già vicepresidente passato alla presidenza ad interim in sostiuzione della dimissionaria Elisabetta Sgarbi. Durante la stessa seduta il Consiglio ha anche deliberato la concessione di un contributo di 100 mila euro a favore del Comune di Ghiffa che si farà carico della realizzazione dell’impianto di illuminazione dell’area del Sacro Monte della Santissima Trinità. 80mila euro andranno invece al Sacro Monte di Orta per un intervento di messa in sicurezza della strada d'accesso.