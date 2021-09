Nessun Iframes

DOMODOSSOLA- 29-09-2021-- L'Onorevole del PD, Alessandro Zan, primo firmatario della dibattuta proposta di legge contro l'omotransfobia, é stato ospite questa sera a Domodossola sotto i portici del Teatro Galletti, nell'ambito dell'incontro di presentazione della lista "DomoDomani" , in appoggio al candidato sindaco del Partito Democratico, Gabriele Ricci.



Dopo l'apertura della serata affidata ad Alice De Ambrogi, segretario del Pd VCO, l'intervento dell'on. Enrico Borghi e del candidato Gabriele Ricci, l'on. Zan ha parlato di democrazia, di diritti civili, discriminazioni e dell'assoluta necessità di una legge che combatta l'odio. Dopo il nuovo recente attacco alla comunità LGBT di Milano, diventa ancor più necessaria l'approvazione del DDL per adesso rinviato sine die. È stata anche l'occasione per presentare il suo libro autobiografico, "Senza Paura, la nostra battaglia contro l'odio" uscito a inizio settembre per Piemme. Zan ha spiegato che, giovanissimo, aveva paura di dichiararsi gay, innanzitutto in famiglia, con i suoi genitori, in una società che ha un forte stigma verso i "diversi". Il libro contiene storie di vita, di battaglie, di paura e di esclusione.



Incalzato dalle domande di Lorenzo Pavesi, inviato della Stampa, Alessandro Zan ha ripercorso le battaglie per far valere i diritti della persona, indipendentemente da qualsiasi orientamento sessuale, politico o religioso. Zan ha poi stigmatizzato anche il recente fatto di cronaca che ha visto imbrattata la panchina arcobaleno a Calvairate, Milano. Ha inoltre sottolineato le differenze tra la società elvetica e quella italiana che ben viene rappresentata dagli esiti di un referendum d'oltralpe e l'impossibilità di formulare analogo quesito in Italia.

Nel corso della serata il candidato sindaco di Domodossola ha presentato la lista d'appoggio, Lista DomoDomani, lista civica così composta: Andrea Caiano, Nadia Paola Carachino, Marilena Ghilardi, Alessio Macaluso, Greta Maglio, Alessandro Marini, Vilmo Modoni, Ionut Alexandru Nan, Marianna Pagnoncelli, Oreste Pastore, Sergio Pereno, Emanuele Perroni, Francesca Rondoni, Amir Sahli. Tra il pubblico anche molti esponenti della lista del PD.