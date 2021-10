Nessun Iframes

VCO - 07-10-2021 - In occasione della Settimana mondiale dell'allattamento materno (SAM), l'ASL VCO, oltre a ricordare l'importanza del latte materno, che contiene tutti i nutrienti di cui un bambino ha bisogno, proteggendolo inoltre dalle malattie più comuni e favorendone lo sviluppo sensoriale e cognitivo, rimarca le azioni sul territorio per favorire la pratica naturale.

L'Ospedale di Verbania in collaborazione con i Consultori di Omegna, Domodossola, Verbania e il Punto Nascita di Domodossola è impegnato da tempo in questo cammino di promozione, protezione e sostegno: dal 2010 è stato certificato dall'UNICEF Ospedale Amico dei Bambini per l'Allattamento e anche durante la pandemia, in stretto contatto con la rete degli Ospedali Amici, ha portato avanti le buone pratiche, scelta vincente in questo difficile periodo.

"In questa SAM 2021 - si legge in una note dell'ASL VCO - vogliamo rilanciare con forza il tema della donazione di latte materno come gesto di sostegno ricordando che è possibile effettuarla presso l'Ospedale di Verbania (per info 0323541338).

In occasione del congresso: "XV incontro delle Rete insieme per l'allattamento: Allattamento fra care e scienza", tenutosi a Trieste il 30 settembre hanno partecipato la Pediatra Giuse Ballardini e l'Infermiera Pediatrica Laura Maffina portando un contributo sull'esperienza verbanese".

Il tema della SAM è lanciato dalla WABA, World Alliance for Breastfeeding Action, ossia Alleanza mondiale per interventi a favore dell'allattamento, un'alleanza globale di individui, reti ed organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l'allattamento al seno, basata sulla Dichiarazione degli Innocenti e la Strategia Globale per l'Alimentazione dei Neonati e dei Bambini dell'OMS e dell'UNICEF.

"Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere" è il tema della SAM 2021 e vuole richiamare l'attenzione sulla grande potenza di questo gesto nel determinare la sopravvivenza, la salute e il benessere delle donne, dei bambini e delle nazioni.

Al di là dell'importanza per il sostegno individuale, bisogna considerare l'allattamento una questione di salute pubblica, che richiede investimenti a tutti i livelli.

L'opportunità della "ricostruzione" post COVID può costituire l'occasione per coinvolgere in un circolo virtuoso di sostegno dell'allattamento i sistemi sanitari, i contesti lavorativi e le comunità nel loro complesso al fine di creare un ambiente favorevole all'allattamento e proteggerlo dall'aggressione commerciale.