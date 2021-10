Nessun Iframes

VIGEZZO- 09-10-2021-- "Via i lupi dalle nostre montagne o tutto questo finirà". Questo lo striscione esposto in autonomia da alcuni allevatori presenti alla alla 39^ Mostra Bovina della Valle Vigezzo. Nonostante il meteo avverso

la mostra è stata un notevole successo, con tanti visitatori e una ventina gli aziende presenti con più di 200 bovini e qualche asino.

Presenti diverse razze bovine tipiche delle Alpi dalla razza pezzata rossa, razza bruna, razza bruna originale - tutte tre valutate al momento e premiate, in più la razza Highländer. Per le famiglie degli allevatori le mostre sono da sempre un evento importante, impegnativo, emotivo e anche di festa: "Siamo tutti contenti che nonostante il brutto tempo si e svolto questa mostra e ha dato spazio a una giornata di agricoltura montana con tanti giovani presenti- confidano alcuni allevatori-purtroppo due bovini non hanno potuto di esserci perché sono stati uccisi dai lupi.

L'evento è stata organizzato dalla Associazione agricoltori e allevatori Valle Vigezzo in collaborazione con l‘ Associazione regionale Allevatori Piemonte, Valle Vigezzo Prodotti tipici e la Regione Piemonte.

