PIEMONTE - 19-10-2021 - Soddisfazione nella parole del capogruppo della Lega Alberto Preioni all'annuncio di uno stanziamento aggiuntivo di 31milioni e 500mila euro ai 14 Gal (Gruppo azione locale) del Piemonte. Il consigliere ossolano rimarca peraltro come il Vco risulti primo con uno stanziamento di 2,935 milioni di euro: “Si tratta di risorse – commenta Preioni – che permetteranno alle nostre comunità locali di gettare nuove e più solide basi per il rilancio del post pandemia. Un provvedimento che va a sostenere tutte le zone del nostro Piemonte nelle quali oggi operano i Gal, presidi insostituibili di quel principio di sussidiarietà che è uno dei pilastri del pensiero politico della Lega. Una progettazione che finalmente parte dal basso, rispondendo alle necessità espresse dai territori, e che oggi può contare su una dotazione finanziaria senza precedenti, ennesima dimostrazione di come questa maggioranza abbia a cuore i bisogni degli enti locali. Da orgoglioso figlio del Vco voglio a proposito sottolineare come il nostro Gal “Laghi e monti” abbia ricevuto il contributo aggiuntivo più importante, pari a 2,935 milioni di euro. Una somma che permetterà di rilanciare le vocazioni della nostra terra dopo il Covid, con contributi a fondo perduto per gli operatori del comparto ricettivo che vorranno diversificare la propria offerta e sostegni concreti agli accordi di filiera delle nostre principali eccellenze: l’agroalimentare, il settore lapideo e quello del legno. Infine più risorse per i nostri Comuni, che potranno realizzare nuove infrastrutture a sostegno del turismo, come sentieri e piste ciclo-escursionistiche, e varare più incisive politiche ad esempio a sostegno del welfare e dei servizi assistenziali”.

